В Актау утонул 16-летний подросток

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Несчастный случай произошёл сегодня, 29 мая. Вызов о том, что подросток тонет, поступил в 16:35.



- На запрещённом участке - водоканале «Шора» вследствие нарушения требований и норм правил поведения на воде утонул подросток 2004 года рождения. Поисковые работы по утонувшему производятся, - сообщили спасатели.



По словам спасателей, подросток отдыхал на водоканале вместе с отцом, который пытался спасти сына, и чуть не утонул сам. Мужчину из воды вытащили рыбаки.