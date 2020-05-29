Спасатели Актау обнаружили тело утонувшего в море 16-летнего подростка

Фото предоставлено спасателями Актау

Сегодня, 29 мая, примерно в 20:53 спасатели обнаружили тело утонувшего подростка 2004 года рождения. Парня обнаружили в районе водосбросного канала «Шора», в 50 метрах от места утопления.



Напомним, погибший рыбачил на водоканале вместе с отцом. Мужчина пытался спасти сына, но сам едва не погиб. Его вытащили другие рыбаки. Купаться на «Шоре» запрещено.