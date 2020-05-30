Еще семь человек в Мангистау заразились коронавирусом

Иллюстративное фото из открытых источников
Семь новых зараженных выявили за прошедшие сутки.
Двое из них – жители Мунайлинского района, мужчины 1995 и 1998 годов рождения. У одного из зараженных выявили CoViD-19 после того, как он обратился за медицинской помощью.
Также заразились двое жителей Актау – 2001 и 2016 годов рождения. Оба контактировали с ранее заболевшими.
Заразились двое жителей Тупкараганского района – девочка 2005 года рождения и мальчик 2009 года рождения.
Еще один зараженный – житель Бейнеуского района. Он тоже контактировал с ранее выявленными носителями CoViD-19.
- Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в центре общественных коммуникаций области.
По состоянию на 30 мая по области выявлено 224 человека с инфекцией CoViD-19:
- в Актау – 41;
- в Жанаозене – 27;
- в Мангистауском районе - 10;
- в Мунайлинском районе – 12;
- в Каракиянском районе – 42;
- в Бейнеуском районе – 86;
- в Тупкараганском районе – 6;
Из них выздоровели 123 человека, один умер.
Двое из них – жители Мунайлинского района, мужчины 1995 и 1998 годов рождения. У одного из зараженных выявили CoViD-19 после того, как он обратился за медицинской помощью.
Также заразились двое жителей Актау – 2001 и 2016 годов рождения. Оба контактировали с ранее заболевшими.
Заразились двое жителей Тупкараганского района – девочка 2005 года рождения и мальчик 2009 года рождения.
Еще один зараженный – житель Бейнеуского района. Он тоже контактировал с ранее выявленными носителями CoViD-19.
- Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в центре общественных коммуникаций области.
По состоянию на 30 мая по области выявлено 224 человека с инфекцией CoViD-19:
- в Актау – 41;
- в Жанаозене – 27;
- в Мангистауском районе - 10;
- в Мунайлинском районе – 12;
- в Каракиянском районе – 42;
- в Бейнеуском районе – 86;
- в Тупкараганском районе – 6;
Из них выздоровели 123 человека, один умер.