Еще семь человек в Мангистау заразились коронавирусом

Иллюстративное фото из открытых источников

Семь новых зараженных выявили за прошедшие сутки.



Двое из них – жители Мунайлинского района, мужчины 1995 и 1998 годов рождения. У одного из зараженных выявили CoViD-19 после того, как он обратился за медицинской помощью.



Также заразились двое жителей Актау – 2001 и 2016 годов рождения. Оба контактировали с ранее заболевшими.



Заразились двое жителей Тупкараганского района – девочка 2005 года рождения и мальчик 2009 года рождения.



Еще один зараженный – житель Бейнеуского района. Он тоже контактировал с ранее выявленными носителями CoViD-19.



- Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в центре общественных коммуникаций области.



По состоянию на 30 мая по области выявлено 224 человека с инфекцией CoViD-19:

- в Актау – 41;

- в Жанаозене – 27;

- в Мангистауском районе - 10;

- в Мунайлинском районе – 12;

- в Каракиянском районе – 42;

- в Бейнеуском районе – 86;

- в Тупкараганском районе – 6;



Из них выздоровели 123 человека, один умер.