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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:16

Просмотров: 1764

Еще семь человек в Мангистау заразились коронавирусом

Один из зараженных – четырехлетний мальчик из Актау. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
Семь новых зараженных выявили за прошедшие сутки.

Двое из них – жители Мунайлинского района, мужчины 1995 и 1998 годов рождения. У одного из зараженных выявили CoViD-19 после того, как он обратился за медицинской помощью.

Также заразились двое жителей Актау – 2001 и 2016 годов рождения. Оба контактировали с ранее заболевшими.

Заразились двое жителей Тупкараганского района – девочка 2005 года рождения и мальчик 2009 года рождения.

Еще один зараженный – житель Бейнеуского района. Он тоже контактировал с ранее выявленными носителями CoViD-19.

- Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в центре общественных коммуникаций области.

По состоянию на 30 мая по области выявлено 224 человека с инфекцией CoViD-19:
- в Актау – 41;
- в Жанаозене – 27;
- в Мангистауском районе - 10;
- в Мунайлинском районе – 12;
- в Каракиянском районе – 42;
- в Бейнеуском районе – 86;
- в Тупкараганском районе – 6;

Из них выздоровели 123 человека, один умер.



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Комментарии ( 5 )

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Multiverse (Посетители) Сегодня, 13:31
Сколько людей которые хотят получить по 100 тыщь за то что "будут болеть", ужс mmmm shock !

Это для отбитых, сарХазм если кто не понял fuck
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 13:25
У нас статистикащадящая,а вот в Дагестане народ действительно умирает,но сми молчат и только дождь стучит по крыше. https://youtu.be/wJ_gaI2ovII
 
-3
  • Multiverse
  • Азамaт
  • spamregg
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  • Ян
 minus (Посетители) Сегодня, 13:14
Остановите это враньё. Задолбали уже. Нету никаких вирусов.
 
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kolu411 (Посетители) Сегодня, 13:10
Вирус у нас какой-то неправильный. Детей много очень заразившихся!?
 
 

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