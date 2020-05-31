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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:26

Просмотров: 2382

Девушка угнала внедорожник и попала в ДТП в Актау

Дорожный инцидент произошёл ранним утром 31 мая в 33 микрорайоне. Подробности предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото
По информации очевидцев события, девушка отдыхала вместе с посетителями одной из городских автомоек. Спустя время села за руль чужого автомобиля и угнала его. После попала в ДТП.

Как сообщили в ведомстве, в 06:00 на пульт дежурного поступил вызов о том, что в 33 микрорайоне произошла авария с внедорожником.

- На место аварии незамедлительно выехали сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Актау. Выяснилось, что девушка была пьяна. Она выехала на обочину и перевернулась. Машина водворена на штрафную стоянку, - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.


На нарушительницу был оформлен протокол по статье 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения) и 610 КоаП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

Обстоятельства происшествия выясняются.



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Комментарии ( 2 )

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Саид. (Посетители) Сегодня, 20:41

На нарушительницу был оформлен протокол по статье 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.

А!, за угон УЖЕ!, отмазали ...саке, баке.. popa..ВСЁ! ровно!..

Как здесь оказался?. Стреляли!... И !, пишут не верно.
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 20:37
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  • tolk
  • alixah
 бобер (Посетители) Сегодня, 20:06
Не кислая такая автомойка где и нализаться можно.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
 

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