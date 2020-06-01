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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:11

Просмотров: 1565

Распространяемую информацию о суициде подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней опровергли в Актау

В мессенджерах распространяется сообщение о том, что подозреваемый в изнасиловании несорвешеннолетней покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе Актау. Информацию опровергли в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области (ДУИС).

Иллюстративное фото с сайта ktk.kz
Сообщение о суициде мужчины, подозреваемого в изнасиловании девочки, стали распространять в Сети сегодня, 1 июня.

- Данная информация не соответствует действительности. В настоящий момент подследственный находится в учреждении подведомственному департаменту уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области. Жизни и здоровью подследственного ничего не угрожает, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В департаменте УИС попросили жителей города не доверять непроверенной информации, рассылаемой в социальных сетях и мессенджерах, а также не делать преждевременных выводов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.

Позже сотрудники полиции задержали несколько человек за массовый сбор у дома №4 в 5 микрорайоне Актау. По сообщению очевидцев, данный инцидент имел отношение к недавнему задержанию 39-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Также очевидцы сообщают, что неизвестные пытались сломать дверь.

На брифинге представители правоохранительных органов рассказали, для чего собрались задержанные в 5 микрорайоне молодые люди. Представители полиции заявили, что во дворе 4 дома 5 микрорайона собралась группа молодых ребят, которые хотели выяснить обстоятельства совершённого преступления, о котором они узнали из SMS-сообщений, и выразить свою гражданскую позицию по этому поводу.



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