«Устроим голодовку»: Рабочие «Тенгиза» потребовали отправки домой

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
В Сети появились видеоролики, на которых работники «Тенгиза» требуют отправки домой и встречи с представителем компании.
Работники нефтяной компании выразили своё недовольство, сказав, что устроят забастовку, если их не «выпустят» домой.
- Мы устали, сколько можно уже? Как в тюрьме сидим три месяца, а дома семья, дети. Прошло 20 дней, как брали анализ, а результатов ещё нет! Почему не болеет начальство, а только мы, рабочие? – сетуют работники.
Как передаёт Аtpress.kz, в региональном оперативном штабе Атырауской области сообщили, что инцидент произошёл днём 30 мая в вахтовом посёлке, где проживают рабочие двух подрядных компаний.
Около 30 человек выразили недовольство затянувшимся пребыванием на карантине. Все они ранее были протестированы на наличие Covid-19 как контактные лица и находились в 14-дневной изоляции, после чего их должны были протестировать повторно. С результатами повторного тестирования вышла задержка, но уже сегодня, 1 июня, данный вопрос должен быть решён.
Между тем, по состоянию на воскресенье, 31 мая, в Атырауской области зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 54 заражённых являются работниками подрядных организаций Тенгизского месторождения.
Работники нефтяной компании выразили своё недовольство, сказав, что устроят забастовку, если их не «выпустят» домой.
- Мы устали, сколько можно уже? Как в тюрьме сидим три месяца, а дома семья, дети. Прошло 20 дней, как брали анализ, а результатов ещё нет! Почему не болеет начальство, а только мы, рабочие? – сетуют работники.
Как передаёт Аtpress.kz, в региональном оперативном штабе Атырауской области сообщили, что инцидент произошёл днём 30 мая в вахтовом посёлке, где проживают рабочие двух подрядных компаний.
Около 30 человек выразили недовольство затянувшимся пребыванием на карантине. Все они ранее были протестированы на наличие Covid-19 как контактные лица и находились в 14-дневной изоляции, после чего их должны были протестировать повторно. С результатами повторного тестирования вышла задержка, но уже сегодня, 1 июня, данный вопрос должен быть решён.
Между тем, по состоянию на воскресенье, 31 мая, в Атырауской области зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 54 заражённых являются работниками подрядных организаций Тенгизского месторождения.
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