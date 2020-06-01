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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 20:41

Просмотров: 169

«Устроим голодовку»: Рабочие «Тенгиза» потребовали отправки домой

В социальных сетях распространились видеозаписи, снятые в одном из вахтовых посёлков месторождения «Тенгиз». На кадрах видео группа рабочих, не стесняясь в выражениях, требуют встречи с представителем ТОО «Тенгизшевройл» и немедленной отправки домой. Об этом сообщается на информационном ресурсе Аtpress.kz.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
В Сети появились видеоролики, на которых работники «Тенгиза» требуют отправки домой и встречи с представителем компании.

Работники нефтяной компании выразили своё недовольство, сказав, что устроят забастовку, если их не «выпустят» домой.

- Мы устали, сколько можно уже? Как в тюрьме сидим три месяца, а дома семья, дети. Прошло 20 дней, как брали анализ, а результатов ещё нет! Почему не болеет начальство, а только мы, рабочие? – сетуют работники.

Как передаёт Аtpress.kz, в региональном оперативном штабе Атырауской области сообщили, что инцидент произошёл днём 30 мая в вахтовом посёлке, где проживают рабочие двух подрядных компаний.

Около 30 человек выразили недовольство затянувшимся пребыванием на карантине. Все они ранее были протестированы на наличие Covid-19 как контактные лица и находились в 14-дневной изоляции, после чего их должны были протестировать повторно. С результатами повторного тестирования вышла задержка, но уже сегодня, 1 июня, данный вопрос должен быть решён.

Между тем, по состоянию на воскресенье, 31 мая, в Атырауской области зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 54 заражённых являются работниками подрядных организаций Тенгизского месторождения.



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