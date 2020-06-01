У семи работников месторождения Каламкас выявили коронавирус

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Первого заражённого на месторождении выявили 29 мая.



В ходе прохождения обязательной после сменной термометрии у одного из работников производственного управления «Каламкасмунайгаз» было обнаружено повышение температуры тела до 39 градусов.



Данный работник был немедленно транспортирован в провизорный стационар в Актау, где по результатам диагностических исследований ПЦР у него был уточнён диагноз COVID-19. После этого его госпитализировали в инфекционное отделение.



На месторождение прибыли специалисты управления комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (ККБТУ) Мангистауского района.



В рамках мероприятий был определён круг из близких контактных лиц – это 27 работников. Все они изолированы в провизорное помещение на месторождении Каламкас, у всех взяты лабораторные анализы на COVID-19. Также были определены потенциальные контактные лица заболевшего сотрудника - 29 работников. Они находятся под медицинским наблюдением в блоке общежития (сам блок закрыт на временный карантин).



- На сегодняшний день диагноз COVID-19 был подтверждён ещё у шести работников месторождения Каламкас. Все они – близкие контактные лица с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар в Актау, - сообщается на сайте.



Состояние больных оценивается как удовлетворительное, проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом.



На месторождении Каламкас в обсервационные помещения изолированы 50 контактных лиц, они находятся под медицинским наблюдением.



- На территорию месторождения запрещён въезд до особого распоряжения руководства компании и местных государственных органов (за исключением автотранспорта обеспечивающего жизнедеятельность персонала). Работа по изоляции контактных лиц продолжается. На месторождении Каламкас усилен санитарно-дезинфекционный режим во всех объектах, проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия. В настоящее время месторождение работает в штатном режиме, - говорится на сайте компании.