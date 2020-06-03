С начала года в Мангистау зарегистрировано три случая попытки суицида среди подростков

Врач осматривает пострадавшего. Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения

В первом случае житель села Баскудук 2006 года рождения был доставлен в реанимационное отделение больницы с странгуляционной асфиксией (вид механической асфиксии, вызываемой сдавливанием шеи, например, при повешении, удавлении).

Спустя неделю, после улучшения состояния, был выписан.



Медикаментозное отравление произошло у жительницы села Акшукур 2004 года рождения. При обследовании врачи выяснили, что девочка выпила таблетки «Кетотифен» и «Супрастин». После проведения необходимой терапии была отпущена домой.



Третий случай произошел в асоциальной семье в Актау. Подросток поступил с химическим ожогом пищевода из-за выпитой уксусной эссенции. В тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии.



По информации Нурбола Окуова, руководителя пресс-службы управления здравоохранения, в 2019 году было зарегистрировано шесть случаев суицида - три связаны с медикаментозным отравлением, два - с телесным повреждением, один – с отравлением бытовым химическим веществом.