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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:09

Просмотров: 374

С начала года в Мангистау зарегистрировано три случая попытки суицида среди подростков

В 2020 году в Мангистауской области попытку самоубийства предприняли трое подростков. Врачам Мангистауской областной многопрофильной детской больницы удалось спасти всех троих. Об этом рассказали в пресс-службе управления здравоохранения области.

Врач осматривает пострадавшего. Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения
В первом случае житель села Баскудук 2006 года рождения был доставлен в реанимационное отделение больницы с странгуляционной асфиксией (вид механической асфиксии, вызываемой сдавливанием шеи, например, при повешении, удавлении).
Спустя неделю, после улучшения состояния, был выписан.

Медикаментозное отравление произошло у жительницы села Акшукур 2004 года рождения. При обследовании врачи выяснили, что девочка выпила таблетки «Кетотифен» и «Супрастин». После проведения необходимой терапии была отпущена домой.

Третий случай произошел в асоциальной семье в Актау. Подросток поступил с химическим ожогом пищевода из-за выпитой уксусной эссенции. В тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии.

По информации Нурбола Окуова, руководителя пресс-службы управления здравоохранения, в 2019 году было зарегистрировано шесть случаев суицида - три связаны с медикаментозным отравлением, два - с телесным повреждением, один – с отравлением бытовым химическим веществом.



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Комментарии ( 1 )

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132131212 (Посетители) Сегодня, 09:56
Похоже некоторые случай бывают из за дефицита внимания, когда родители или родственники обделяют ребенка вниманием и он начинает считать себя пустым местом, и ничего не добьется в жизни или из за депрессии
 
 

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