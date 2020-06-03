Житель Мангистау организовал мини-плантацию конопли у себя дома

- Данный факт зарегистрирован по статье 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества). Марихуана изъята и отправлена для проведения соответствующей экспертизы. По её результатам будет дана окончательная юридическая оценка, – отметили в полиции.

В ходе проведения республиканского ОПМ «Карасора-2020» 2 июня по оперативной информации в разработку полицейских поступил 23-летний местный житель.По месту проживания задержанного были изъяты три десятилитровых горшка с марихуаной. Общий вес растительной массы составил три килограмма. Также имелись различные приспособления, предназначенные для выращивания растений. Это самодельный шкаф, утеплённый термоустойчивой фольгой, две лампы освещения, один вентилятор и один термометр для поддержания необходимой температуры.Задержанному назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.