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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:13

Просмотров: 1709

Житель Мангистау организовал мини-плантацию конопли у себя дома

Спецоперация по ликвидации мини-плантации марихуаны прошла в Мангистауской области, сообщает информационный медиа-портал polisia.kz.

Фото polisia.kz
В ходе проведения республиканского ОПМ «Карасора-2020» 2 июня по оперативной информации в разработку полицейских поступил 23-летний местный житель.

По месту проживания задержанного были изъяты три десятилитровых горшка с марихуаной. Общий вес растительной массы составил три килограмма. Также имелись различные приспособления, предназначенные для выращивания растений. Это самодельный шкаф, утеплённый термоустойчивой фольгой, две лампы освещения, один вентилятор и один термометр для поддержания необходимой температуры.

- Данный факт зарегистрирован по статье 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества). Марихуана изъята и отправлена для проведения соответствующей экспертизы. По её результатам будет дана окончательная юридическая оценка, – отметили в полиции.


Задержанному назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



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Комментарии ( 1 )

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  • Ed Word
  • Сергей Владимиров
 Ян (Посетители) Сегодня, 19:33
Йих такого ботаника да под пресс. Ему бы министром сельского хозяйства РК быть.
 
 

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