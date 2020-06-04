Мужчина перекинул наркотики через забор в колонию в Актау

Иллюстративное фото с сайта zanmedia.kz

Инцидент произошел 28 мая.



При попытке переброса наркотиков возле основного ограждения учреждения ГМ-172/6 был задержан мужчина.



Сотрудники учреждения осмотрели внутреннюю сторону ограждения и обнаружили сверток, обмотанный скотчем.



По результатам судебно-химической экспертизы изъятым веществом оказалась высушенная марихуана, общим весом 235,74 грамма.



В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 296 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК).



Для справки:

Статья 296. Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта

1. Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в общественных местах – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.

2. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов– наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.

3. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере – наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

4. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере – наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Примечания.

1. Размер наркотических средств и психотропных веществ определяется Сводной таблицей об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, утверждаемой Правительством Республики Казахстан. Небольшой, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и психотропных веществ соответствуют небольшому, крупному и особо крупному размерам наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых они являются.

2. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, прекурсоры, приобретенные им для личного потребления, либо добровольно обратившееся в медицинское учреждение за оказанием медицинской помощи в связи с потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в немедицинских целях, либо активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье.