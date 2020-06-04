В Мангистау задержана ОПГ браконьеров

Оперативниками криминальной полиции совместно с сотрудниками управления полиции Жанаозена, спецподразделения «Арлан», «Беркут», а также войсковой части №3502 Нацгвардии МВД РК пресечена деятельность преступной группы.В ходе операции 3 июня, примерно в 19:00 часов, браконьеры были задержаны на побережье, в районе одной из баз Жанаозена, где они и осуществляли свою деятельность.При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлена роль каждого члена незаконной группировки.- В департаменте полиции создали специальную оперативную группу, нацеленную на задержание браконьеров. В течение четырех месяцев оперативники собирали доказательства и устанавливали связь всех участников, подозреваемых в преступном промысле. Для подтверждения оперативной информации полицейскими были проведены контрольные закупы, - рассказали в пресс-службе полиции региона.По данным полиции, в качестве вещественных доказательств изъяты четыре морозильные камеры, в которых находилась рыба осетровых пород общим весом более 450 килограммов, электронные весы, самодельный якорь, изделие для копчения рыбы, два весла, четыре плавательных средства, сети - 2000 метров, пневматическое оружие, а также две автомашины, на которых перевозилась рыба, и средства для лова. Также при осмотре изъяты денежные средства в общей сумме 550 000 тенге.- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). В настоящее время решается вопрос по возбуждению дела по статье 262 УК РК (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них). Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, - отметили в полиции.