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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:29

Просмотров: 1780

В Мангистау задержана ОПГ браконьеров

В Мангистау задержана и пресечена преступная группировка, занимающаяся незаконным выловом водных биоресурсов. Организованная группа браконьеров из семи человек, которые являются жителями Жанаозена, давно находилась в разработке у оперативников управления криминальной полиции департамента полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
Оперативниками криминальной полиции совместно с сотрудниками управления полиции Жанаозена, спецподразделения «Арлан», «Беркут», а также войсковой части №3502 Нацгвардии МВД РК пресечена деятельность преступной группы.

В ходе операции 3 июня, примерно в 19:00 часов, браконьеры были задержаны на побережье, в районе одной из баз Жанаозена, где они и осуществляли свою деятельность.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлена роль каждого члена незаконной группировки.

- В департаменте полиции создали специальную оперативную группу, нацеленную на задержание браконьеров. В течение четырех месяцев оперативники собирали доказательства и устанавливали связь всех участников, подозреваемых в преступном промысле. Для подтверждения оперативной информации полицейскими были проведены контрольные закупы, - рассказали в пресс-службе полиции региона.

По данным полиции, в качестве вещественных доказательств изъяты четыре морозильные камеры, в которых находилась рыба осетровых пород общим весом более 450 килограммов, электронные весы, самодельный якорь, изделие для копчения рыбы, два весла, четыре плавательных средства, сети - 2000 метров, пневматическое оружие, а также две автомашины, на которых перевозилась рыба, и средства для лова. Также при осмотре изъяты денежные средства в общей сумме 550 000 тенге.

В Мангистау задержана ОПГ браконьеров


- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). В настоящее время решается вопрос по возбуждению дела по статье 262 УК РК (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них). Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, - отметили в полиции.



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Комментарии ( 3 )

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-1
  • vitos0003
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  • sergofan
  • Ян
 vaterloo (Посетители) Сегодня, 16:54
Таких группировок бракашей по всему побережью Каспия как у барбоски блох!Они и ловят значительную часть осетровых И у каждого крыша мама не горюй!!!
 
-1
  • vitos0003
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ян
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 16:43
4 месяца в разработке были - походу не стали под ними работать, вот и хлопнули. Таких групп можно десяток другой набрать влегкую.
 
-1
  • tolk
 Не поддерживаю Поддерживаю
vitos0003 (Посетители) Сегодня, 16:32
Надо вспомнить Советский Союз, бракашей в лагеря на рудники, пожизненно, а семьи в колонии поселения и полную конфискацию имущества , продать всё с аукциона, а деньги пустить на восполнение водных ресурсов редкими видами рыб и животных, чтобы наши дети и внуки тоже могли увидеть ископаемых рыб.
 
 

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