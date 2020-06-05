Из-за отказа тормозов в Актау перевернулся автомобиль

Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 июня около 13:00 на перекрёстке в 31 микрорайоне.По сообщению полиции, у водителя автомобиля марки Lexus отказали тормоза, в результате чего он выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с двумя автомобилями марок ВАЗ -2107 и Lada Granta. После столкновения Lexus вылетел на обочину и перевернулся.- По факту аварии на водителя составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Автомобиль водворили на штрафстоянку. Пострадавших отпустили домой после осмотра и оказания первой медицинской помощи, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.