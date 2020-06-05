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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:30

Просмотров: 2518

Из-за отказа тормозов в Актау перевернулся автомобиль

На автодороге в 31 микрорайоне Актау из-за отказа тормозов произошла авария, в результате которой автомобиль марки Lexus столкнулся в двумя другими машинами и перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Кадр видео
Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 июня около 13:00 на перекрёстке в 31 микрорайоне.

По сообщению полиции, у водителя автомобиля марки Lexus отказали тормоза, в результате чего он выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с двумя автомобилями марок ВАЗ -2107 и Lada Granta. После столкновения Lexus вылетел на обочину и перевернулся.

- По факту аварии на водителя составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Автомобиль водворили на штрафстоянку. Пострадавших отпустили домой после осмотра и оказания первой медицинской помощи, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.




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Комментарии ( 3 )

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Земляк (Посетители) Сегодня, 22:12
Конечно отмазка. Сколько таких дебилов на авось проскачу. При отказе тормозов нормальный человек любым способом пытается остановить или уйти в сторону но не направлять же в толпу машин на оживленный перекресток.
 
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  • Земляк
 Саид. (Посетители) Сегодня, 21:48
Цитата: Евгений Сахаров

Это с какой скоростью надо ехать что-бы перевернуть Lexsus?

С огромной!...А!, легенду про отказ тормозов...Придумали добрые саке, баке..
Очередной дебил - водятел с купленными правами без опыта и страха, на крутой шаровой тачке!...Сушит колёса!..

Как здесь оказался?. Стреляли!... И !, пишут не верно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • kostya_aktau
  • Саид.
 Евгений Сахаров (Посетители) Сегодня, 19:15
Это с какой скоростью надо ехать что-бы перевернуть Lexsus?
 
 

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