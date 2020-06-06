Коронавирус подтвердился ещё у четырёх человек в Мангистау

Иллюстративное фото из открытых источников

Ещё четыре случая заражения CoViD-19 выявили в Мангистау.



Одна из пациенток - женщина 1976 года рождения, жительница Бейнеуского района. Она контактировала с ранее заболевшими.



Двое мужчин 1994 года рождения обратились за медицинской помощью, после чего у них выявили наличие коронавирусной инфекции. Мужчины также проживают в Бейнеуском районе.



Четвёртый зараженный - мужчина 1995 года рождения, житель Актау. Вирус у него обнаружили при обращении за медицинской помощью.



- В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в Центре общественных коммуникаций.



По состоянию на 6 июня в области выявлены 323 человека с инфекцией CоViD-19:



- в Актау – 78;

- в Жанаозене – 31;

- в Мангистауском районе – 14;

- в Мунайлинском районе – 18;

- в Каракиянском районе – 47;

- в Бейнеуском районе – 128;

- в Тупкараганском районе – 7;

- выздоровели – 162;

- летальный случай – 1.