Коронавирус подтвердился ещё у четырёх человек в Мангистау

Иллюстративное фото из открытых источников
Ещё четыре случая заражения CoViD-19 выявили в Мангистау.
Одна из пациенток - женщина 1976 года рождения, жительница Бейнеуского района. Она контактировала с ранее заболевшими.
Двое мужчин 1994 года рождения обратились за медицинской помощью, после чего у них выявили наличие коронавирусной инфекции. Мужчины также проживают в Бейнеуском районе.
Четвёртый зараженный - мужчина 1995 года рождения, житель Актау. Вирус у него обнаружили при обращении за медицинской помощью.
- В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в Центре общественных коммуникаций.
По состоянию на 6 июня в области выявлены 323 человека с инфекцией CоViD-19:
- в Актау – 78;
- в Жанаозене – 31;
- в Мангистауском районе – 14;
- в Мунайлинском районе – 18;
- в Каракиянском районе – 47;
- в Бейнеуском районе – 128;
- в Тупкараганском районе – 7;
- выздоровели – 162;
- летальный случай – 1.
Одна из пациенток - женщина 1976 года рождения, жительница Бейнеуского района. Она контактировала с ранее заболевшими.
Двое мужчин 1994 года рождения обратились за медицинской помощью, после чего у них выявили наличие коронавирусной инфекции. Мужчины также проживают в Бейнеуском районе.
Четвёртый зараженный - мужчина 1995 года рождения, житель Актау. Вирус у него обнаружили при обращении за медицинской помощью.
- В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в Центре общественных коммуникаций.
По состоянию на 6 июня в области выявлены 323 человека с инфекцией CоViD-19:
- в Актау – 78;
- в Жанаозене – 31;
- в Мангистауском районе – 14;
- в Мунайлинском районе – 18;
- в Каракиянском районе – 47;
- в Бейнеуском районе – 128;
- в Тупкараганском районе – 7;
- выздоровели – 162;
- летальный случай – 1.