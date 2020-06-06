Квартира горела в одном из домов 4 микрорайона в Актау

Фото очевидцев
Инцидент произошёл вчера, 5 июня, примерно в 20:20.
Загорелась квартира на четвёртом этаже дома №1 в 4 микрорайоне.
Вызов на пульт дежурного «101» поступил в 20:26.
Пожар удалось ликвидировать в 20:48.
- В происшествии никто не пострадал, причина возгорания устанавливается дежурными дознавателями, - отметил Алибек Абилов.
Загорелась квартира на четвёртом этаже дома №1 в 4 микрорайоне.
Вызов на пульт дежурного «101» поступил в 20:26.
Пожар удалось ликвидировать в 20:48.
- В происшествии никто не пострадал, причина возгорания устанавливается дежурными дознавателями, - отметил Алибек Абилов.
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