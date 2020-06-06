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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:24

Просмотров: 1551

В Мангистау 57 бессимптомных носителей коронавируса

Министерство здравоохранения опубликовало статистику по носителям без клинических проявлений COVID-19.

Иллюстративное фото с сайта rbc.ru
На всех официальных источниках с сегодняшнего дня в данных по заболеванию коронавирусной инфекцией будут отдельно отражаться симптомные носители и отдельно носители без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные).

Ранее Министерством здравоохранения на ежедневной основе велась статистика по случаям заболевания коронавирусной инфекцией. В данной статистике учитывались случаи симптомных и без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители).

Данная практика является международной и используется в разных странах. Разделение проводится для того, чтобы отражать ситуацию по количеству больных, которым требуется проведение симптоматического лечения. Кроме того, люди без клинических проявлений болезни COVID-19 представляют большую эпидемиологическую угрозу для окружающих.

С 3 по 5 июня в Мангистау выявили 57 заражённых коронавирусной инфекцией. Всего в Казахстане зарегистрировано 687 бессимптомных пациентов.

Следует отметить, что в Казахстане на сегодняшний день при тестировании выявляется порядка 60 процентов ежедневных случаев - это бессимтомные носители инфекции.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране будет продолжаться отслеживание носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители).



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Комментарии ( 1 )

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  • Василий Кравчук
 mer (Посетители) Сегодня, 16:26
Так сколько выявили именно
бессимтомных больных в мангистау с 3 по 5 июня? И сколько всего ,если 57 безсимптомных ? Или нам нужно самим додумывать,и предполагать? Задачка...
 
 

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