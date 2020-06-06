В Мангистау 57 бессимптомных носителей коронавируса

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На всех официальных источниках с сегодняшнего дня в данных по заболеванию коронавирусной инфекцией будут отдельно отражаться симптомные носители и отдельно носители без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные).



Ранее Министерством здравоохранения на ежедневной основе велась статистика по случаям заболевания коронавирусной инфекцией. В данной статистике учитывались случаи симптомных и без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители).



Данная практика является международной и используется в разных странах. Разделение проводится для того, чтобы отражать ситуацию по количеству больных, которым требуется проведение симптоматического лечения. Кроме того, люди без клинических проявлений болезни COVID-19 представляют большую эпидемиологическую угрозу для окружающих.



С 3 по 5 июня в Мангистау выявили 57 заражённых коронавирусной инфекцией. Всего в Казахстане зарегистрировано 687 бессимптомных пациентов.



Следует отметить, что в Казахстане на сегодняшний день при тестировании выявляется порядка 60 процентов ежедневных случаев - это бессимтомные носители инфекции.



С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране будет продолжаться отслеживание носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители).