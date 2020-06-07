ДТП произошло ночью в центре Актау

- В отношении нарушителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), - отметили в ведомстве.

Участниками ДТП стали Toyota Camry и Hyundai Tucson.По информации полиции, авария произошла по вине водителя Hyundai Tucson, который не уступил дорогу Toyota Camry. В результате столкновения Hyundai Tucson по инерции задел рядом стоящий автомобиль Hyundai Accent.После оказания медицинской помощи оба водителя отпущены домой.Автомобиль Hyundai Tucson водворили на штрафную стоянку.