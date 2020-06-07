ДТП произошло ночью в центре Актау

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Участниками ДТП стали Toyota Camry и Hyundai Tucson.
По информации полиции, авария произошла по вине водителя Hyundai Tucson, который не уступил дорогу Toyota Camry. В результате столкновения Hyundai Tucson по инерции задел рядом стоящий автомобиль Hyundai Accent.
После оказания медицинской помощи оба водителя отпущены домой.
Автомобиль Hyundai Tucson водворили на штрафную стоянку.
По информации полиции, авария произошла по вине водителя Hyundai Tucson, который не уступил дорогу Toyota Camry. В результате столкновения Hyundai Tucson по инерции задел рядом стоящий автомобиль Hyundai Accent.
После оказания медицинской помощи оба водителя отпущены домой.
Автомобиль Hyundai Tucson водворили на штрафную стоянку.
- В отношении нарушителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), - отметили в ведомстве.