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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:40

Просмотров: 3129

ДТП произошло ночью в центре Актау

Авария произошла ночью 7 июня на перекрёстке 11, 11А, 12 и 12А микрорайонов. Подробности ДТП предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото пользователя Lada.kz
Участниками ДТП стали Toyota Camry и Hyundai Tucson.

По информации полиции, авария произошла по вине водителя Hyundai Tucson, который не уступил дорогу Toyota Camry. В результате столкновения Hyundai Tucson по инерции задел рядом стоящий автомобиль Hyundai Accent.

После оказания медицинской помощи оба водителя отпущены домой.

Автомобиль Hyundai Tucson водворили на штрафную стоянку.

- В отношении нарушителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), - отметили в ведомстве.





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Комментарии ( 1 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 15:44
У нас вроде карантин не отменяли! Но ночью столько машин и людей. Всем пофиг. Никакие органы это не контролируют.
 
 

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