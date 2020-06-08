В Мангистау выявили ещё три случая заражения коронавирусом

Иллюстративное фото из открытых источников

В Мангистауской области зарегистрировали еще три случая заражения коронавирусом.



Один из пациентов житель Актау 1986 года рождения, контактировал с ранее выявленными зараженными.



Еще двое носителей - это жительница Бейнеуского района 1959 года рождения и жительница Мунайлинского района 1995 года рождения. У женщин обнаружили коронавирусную инфекцию после того, как они обратились за медицинской помощью.



- В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - добавили в центре общественных коммуникаций.



По состоянию на 8 июня в области выявлено 328 человек с инфекцией COVID-19:



- в Актау – 80;

- в Жанаозене – 31;

- в Мангистауском районе – 15;

- в Мунайлинском районе – 19;

- в Каракиянском районе – 47;

- в Бейнеуском районе – 129;

- в Тупкараганском районе – 7;

- выздоровели – 168;

- летальный случай – 1.



Помимо этого, в области зарегистрировали еще пять бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.