В Мангистау тюлени покусали детей

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В ведомстве рассказали, что вечером 8 июня в Скорую помощь с жалобами на укусы тюленей обратились несколько человек, среди которых трое детей.
— Это произошло во время купания, примерно в 19:40. Самому старшему пострадавшему - 20 лет, младшему - шесть лет. В приёмный покой Тупкараганской районной больницы двоих пациентов доставила бригада скорой медицинской помощи, остальные трое обратились сами. Врачи диагностировали у них укусы, рану левого предплечья и правой кисти. Маленьким пациентам провели первичную хирургическую обработку и вакцину против бешенства, после чего их отпустили по домам. В госпитализации необходимости не было, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
В ведомстве отметили, что при необходимости дальнейшее лечение пациенты могут получать у врача общей практики по месту жительства.
Медики призывают всех проявлять меры предосторожности, особенно во время купального сезона.
Отметим, что температура воды в Тупкараганском районе, в частности, в Форт-Шевченко превышает 20 градусов. Несколько лет назад жители региона отмечали нападения тюленей на людей.
— Это произошло во время купания, примерно в 19:40. Самому старшему пострадавшему - 20 лет, младшему - шесть лет. В приёмный покой Тупкараганской районной больницы двоих пациентов доставила бригада скорой медицинской помощи, остальные трое обратились сами. Врачи диагностировали у них укусы, рану левого предплечья и правой кисти. Маленьким пациентам провели первичную хирургическую обработку и вакцину против бешенства, после чего их отпустили по домам. В госпитализации необходимости не было, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
В ведомстве отметили, что при необходимости дальнейшее лечение пациенты могут получать у врача общей практики по месту жительства.
Медики призывают всех проявлять меры предосторожности, особенно во время купального сезона.
Отметим, что температура воды в Тупкараганском районе, в частности, в Форт-Шевченко превышает 20 градусов. Несколько лет назад жители региона отмечали нападения тюленей на людей.