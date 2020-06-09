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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:39

Просмотров: 1147

В Мангистау тюлени покусали детей

Инцидент произошёл 8 июня в Тупкараганском районе. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото из доступных источников
В ведомстве рассказали, что вечером 8 июня в Скорую помощь с жалобами на укусы тюленей обратились несколько человек, среди которых трое детей.

— Это произошло во время купания, примерно в 19:40. Самому старшему пострадавшему - 20 лет, младшему - шесть лет. В приёмный покой Тупкараганской районной больницы двоих пациентов доставила бригада скорой медицинской помощи, остальные трое обратились сами. Врачи диагностировали у них укусы, рану левого предплечья и правой кисти. Маленьким пациентам провели первичную хирургическую обработку и вакцину против бешенства, после чего их отпустили по домам. В госпитализации необходимости не было, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

В ведомстве отметили, что при необходимости дальнейшее лечение пациенты могут получать у врача общей практики по месту жительства.

Медики призывают всех проявлять меры предосторожности, особенно во время купального сезона.

Отметим, что температура воды в Тупкараганском районе, в частности, в Форт-Шевченко превышает 20 градусов. Несколько лет назад жители региона отмечали нападения тюленей на людей.



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Комментарии ( 1 )

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Walking on the waves (Посетители) Сегодня, 16:15
Думаю, сами виноваты. В основной массе люди сами виноваты в том, что животные на них нападают. Побеспокоили их как-то, может, кидались в них чем-нибудь, подплыли слишком близко.
 
 

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