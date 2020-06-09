В Жанаозене пропала 13-летняя девочка

В ведомстве сообщили, что родные Жанель Акмамед обратились в полицию сегодня, 9 июня.Они рассказали, что девочка вышла из дома накануне вечером, чтобы вынести мусор, и назад так и не вернулась.- На поиски девушки ориентирован весь личный состав департамента полиции Мангистауской области, а также управления полиции Жанаозена, - добавили в пресс-службе департамента полиции.Всем тем, кто обладает информацией о местонахождении Жанель, просят обратиться по номеру 102 или +7 (775) 684-82-83.