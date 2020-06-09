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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:32

Просмотров: 2914

Труп мужчины обнаружили в 17 микрорайоне Актау

Тело мужчины очевидцы нашли сегодня, 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

На месте происшествия
Инцидент произошёл в 17 микрорайоне.

- Вызов в полицию поступил сегодня, 9 июня, примерно 17:30. Возле жилого комплекса Дукат обнаружен труп мужчины без телесных повреждений. Мужчина 1970 года рождения. Предварительно, мужчина умер из-за остановки сердца, - рассказали в полиции региона.








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Комментарии ( 3 )

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  • leo529
 tolk (Посетители) Сегодня, 22:29
Рома,
Скорее всего они были ,консантировали смерть и уехали, оставили разбираться полицейским.
 
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  • Ну Ну
  • Сергей Владимиров
 Ян (Посетители) Сегодня, 21:58
Сердце у любого может прихватить,вот только люди у нас стали такие же как в россии у них учатся проходят мимо,абы чего не вышло и это неправильно. Ребята мы казахи самый добрый народ в мире,не проходите мимо,спасайте людей не каждый который лежит на дороге алкаш,возможно он сердечник гипертоник,будьте людьми.
 
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  • alesha
  • Шевченко 81
  • Е. КУЗНЕЦОВ
  • Сергей Владимиров
 Рома (Посетители) Сегодня, 21:26
Просмотрев видео, возникли вопросы, которые не должны возникать в нормальном, высокоразвитом государстве. А именно:
Почему человека, не подающего признаки жизни, признают умершим полицейские, которые не имеют медицинского образования и погружают его в полицейскую машину. Это во-первых. Во-вторых, почему на месте пришествия не обнаружена скорая медицинская карета с медработниками, которые должны констатировать сметь человека на месте и только после этого должно выдаваться заключение на транспортировку мертвого в полицейском или медицинском автомашине? Вопрос: Где медики? Кто контролирует город по соблюдению установленных правил или процедур, в соответствии с законодательством?
 
 

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