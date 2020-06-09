Труп мужчины обнаружили в 17 микрорайоне Актау

Инцидент произошёл в 17 микрорайоне.- Вызов в полицию поступил сегодня, 9 июня, примерно 17:30. Возле жилого комплекса Дукат обнаружен труп мужчины без телесных повреждений. Мужчина 1970 года рождения. Предварительно, мужчина умер из-за остановки сердца, - рассказали в полиции региона.