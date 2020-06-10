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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:18

Просмотров: 597

Пожары в Мангистау

За неделю в регионе зарегистрировано семь пожаров. Об этом сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Как сообщили в ведомстве, с 1 по 7 июня спасатели выезжали по тревоге 38 раз, на пожары - семь, на случаи горения - 24 и на аварийно-спасательные работы - семь раз.

В понедельник, 1 июня, в одном из домов 28А микрорайона произошло горение крыши, которая была пристроена к квартире на первом этаже. Площадь горения составила два квадратных метра. Пострадавших нет.

На следующий день, 2 июня, на территории молочного завода «Ак Нек» в 19 микрорайоне загорелся 40-тонный контейнер. Пострадавших нет.

3 июня в селе Мангистау наполовину сгорела баня. Пострадавших нет.

5 июня в селе Шетпе на территории частного дома в гараже горели два автомобиля ВАЗ 2173 и Mazda Tribute. Пострадавших также не имеется.

5 июня в одном из домов в 4 микрорайоне в однокомнатной квартире произошло горение кухни. Из дома было эвакуировано 30 человек.

6 июня произошёл пожар в коридоре и холле одноэтажного дома в селе Тенге. удалось спасти товарно-материальных ценностей на сумму 5 миллионов тенге.

6 июня в селе Бейнеу горела машина Hyundai Santa Fe. Повреждены моторный отсек, два передних колеса и панель в салоне. Людей рядом не находилось, никто не пострадал.

Огнеборцы области просят жителей соблюдать элементарные правила безопасности.



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