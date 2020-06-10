Пожары в Мангистау

Фото из архива Lada.kz

Как сообщили в ведомстве, с 1 по 7 июня спасатели выезжали по тревоге 38 раз, на пожары - семь, на случаи горения - 24 и на аварийно-спасательные работы - семь раз.



В понедельник, 1 июня, в одном из домов 28А микрорайона произошло горение крыши, которая была пристроена к квартире на первом этаже. Площадь горения составила два квадратных метра. Пострадавших нет.



На следующий день, 2 июня, на территории молочного завода «Ак Нек» в 19 микрорайоне загорелся 40-тонный контейнер. Пострадавших нет.



3 июня в селе Мангистау наполовину сгорела баня. Пострадавших нет.



5 июня в селе Шетпе на территории частного дома в гараже горели два автомобиля ВАЗ 2173 и Mazda Tribute. Пострадавших также не имеется.



5 июня в одном из домов в 4 микрорайоне в однокомнатной квартире произошло горение кухни. Из дома было эвакуировано 30 человек.



6 июня произошёл пожар в коридоре и холле одноэтажного дома в селе Тенге. удалось спасти товарно-материальных ценностей на сумму 5 миллионов тенге.



6 июня в селе Бейнеу горела машина Hyundai Santa Fe. Повреждены моторный отсек, два передних колеса и панель в салоне. Людей рядом не находилось, никто не пострадал.



Огнеборцы области просят жителей соблюдать элементарные правила безопасности.