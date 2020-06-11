Сотрудник Мунайлинского акимата подозревается в получении взятки мебелью

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Чиновник подозревается в получении взятки от индивидуального предпринимателя в виде кухонной мебели (столешницы и мойки). Их, по версии следствия, госслужащий получил за ускоренную выдачу документов.



- Руководитель ГУ «Отдел регистрации актов гражданского состояния» акимата Мунайлинского района Мангистауской области дал признательные показания. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесено судом, - сообщили в ведомстве.