Продавцов газа в Мангистау уличили в картельном соглашении

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

Департамент комитета по защите и развитию конкуренции завершил расследование в отношении владельцев 47 автогазозаправочных станций в Мангистау.



Расследование длилось пять месяцев.



- По результатам расследования возбуждены административные производства по фактам согласованных действий (картель). Судами Жанаозена и Мангистауского района предприниматели признаны виновными и привлечены к ответственности в виде штрафа с конфискацией монопольного дохода, который составил более 30 миллионов тенге, - отметил представитель антимонопольного органа региона Бауыржан Есенов.