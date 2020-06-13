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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:06

Просмотров: 3863

Продавцов газа в Мангистау уличили в картельном соглашении

После пяти месяцев расследования в отношении владельцев АГЗС были выявлены факты согласованных действий между предпринимателями по установлению цен на газ. Сумма конфискованного монопольного дохода составила более 30 миллионов тенге. Об этом сообщил Бауыржан Есенов, заместитель руководителя департамента комитета по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Департамент комитета по защите и развитию конкуренции завершил расследование в отношении владельцев 47 автогазозаправочных станций в Мангистау.

Расследование длилось пять месяцев.

- По результатам расследования возбуждены административные производства по фактам согласованных действий (картель). Судами Жанаозена и Мангистауского района предприниматели признаны виновными и привлечены к ответственности в виде штрафа с конфискацией монопольного дохода, который составил более 30 миллионов тенге, - отметил представитель антимонопольного органа региона Бауыржан Есенов.



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Комментарии ( 7 )

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  • arelav_74
  • Ян
 Коммунист. (Посетители) Сегодня, 14:05
Цитата: mer
Типа только в этой сфере сговоры среди предпринимателей и бизнесменов.

Конечно, нет!. Все в доли начиная с акимата. stena

Цитата: mer
Что ждать конечному потребителю?

Очередное повышение цены на газ..
Мафия бессмертна.

Когда?!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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  • Коммунист.
  • arelav_74
  • sakura.68
 Aisultan (Посетители) Сегодня, 13:21
У газовщиков своя ватсап группа. Сговор само собой в порядке вещей у них. Если кто то снижает цену начинается нападки. А так хороший бизнес. Доход один к одному.
 
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  • Ну Ну
  • arelav_74
  • didar
  • Вован
  • sakura.68
 ctrl (Посетители) Сегодня, 12:55
У меня газовый баллон 90 литров, мне залили 103 литра, я стала возмущаться они мне стали доказывать , что у них давление сильное поэтому залито 103 литра . Это было в Бейнеу на заправке , у меня в баллоне газ был полный я проехала 250 км , мне должны были залить 50 литров газа . Неприятно конечно , мы в дальний путь ехали в Джезказган. Пока разбирались время потеряли в пути, так что они не только на ценах но и на литрах зарабатывают.
 
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  • Нурекен
  • Ingul
  • ctrl
  • GIBSON.SG
  • mer
  • Барабашка
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 12:32
Тут уже даже не пахнет а воняет сговором против своих же граждан со стороны государственных работников!
Если бы сговор сразу раскрыли и снизили цену то граждане не потеряли бы свои деньги в виде переплаты. А тут дотянули в очередной раз до нормальной суммы и оштрафовали в пользу государства! Почему? Когда этот балаган кончится?
 
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 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 12:30
Есть отпускная цена от производителя...и цена реализации товара...5 месяцев??? А ЧО не 5лет разбор длился???Кто-то устал платить откаты? stena У кого-то хватило мозгов не договориться...
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 12:24
Типа только в этой сфере сговоры среди предпринимателей и бизнесменов. Да везде,куда не пойдёшь ,везде одни и теже цены. Да и кстати,как это отразится в ценах на газ? Что ждать конечному потребителю?
 
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 Ян (Посетители) Сегодня, 12:23
Мироеды когда вы уже нажрётесь за счёт народа,а то что конфисковали нам не вернётся,уйдёт с концами.
 
 

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