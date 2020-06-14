Момент ДТП у базы отдыха в Актау попал на видео

Кадр видео
По кадрам видно, как водитель Lexus GS 300 вылетел на встречную полосу. В это время совершал поворот налево водитель внедорожника Nissan Patrol.
Напомним, дорожный инцидент произошёл вечером 13 июня около базы отдыха «Комарово».
В отношении 24-летнего водителя Lexus GS 300 составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств). Наказание влечёт штраф в размере 20 месячных расчётных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Напомним, дорожный инцидент произошёл вечером 13 июня около базы отдыха «Комарово».
В отношении 24-летнего водителя Lexus GS 300 составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств). Наказание влечёт штраф в размере 20 месячных расчётных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Оставьте свой комментарий первым.