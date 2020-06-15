Дорожного беспредельщика оформили в Актау

- На водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 596 КоАП РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряжённый с разворотом или поворотом), - отметили в ведомстве.

По информации ведомства, личность водителя Toyota Camry, выехавшего на полосу встречного движения перед пешеходным переходом, установлена. Им оказался местный житель 1995 года рождения.Наказание предусматривает лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.Напомним, видеоролик с нарушением был размещён в рубрике «Народные новости».