В Мангистауской области спасли унесённого на лодке в море рыбака

Иллюстративное фото

Инцидент произошел 13 июня. Житель Актау на резиновой лодке отправился в море на рыбалку и пропал.



- Спустя сутки, 14 июня, примерно в 14:44, в 50 километрах от поселка Курык спасатели обнаружили в море резиновую лодку и мужчину 1974 года рождения. Сильным ветром лодку унесло далеко от берега. Лодку благополучно отбуксировали на берег. Мужчина в целости и сохранности, медицинская помощь не понадобилась, - рассказали в оперативно-спасательном отряде.