«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 15 Июня
+32...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 403.38 KZT
  • €1 = 456.67 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:48

Просмотров: 581

В Мангистауской области спасли унесённого на лодке в море рыбака

Происшествие случилось 13 июня. Жителя Актау на резиновой лодке ветром унесло в море. Обнаружили спасатели рыбака только спустя сутки в открытом море. Об этом сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Инцидент произошел 13 июня. Житель Актау на резиновой лодке отправился в море на рыбалку и пропал.

- Спустя сутки, 14 июня, примерно в 14:44, в 50 километрах от поселка Курык спасатели обнаружили в море резиновую лодку и мужчину 1974 года рождения. Сильным ветром лодку унесло далеко от берега. Лодку благополучно отбуксировали на берег. Мужчина в целости и сохранности, медицинская помощь не понадобилась, - рассказали в оперативно-спасательном отряде.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • Заур
 Не поддерживаю Поддерживаю
Коммунист. (Посетители) Сегодня, 14:38
Странный "рыбак"!,который вышел в море в сильный ветер?.
Плевать на сети, а выходить нужно было в бок даже если ветер отжимной.
Сейчас будет платить спасателям и объяснять ментам на какую "рыбалку", он вышел?.

Когда?!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика