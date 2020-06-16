Крупный пожар произошёл в одном из бизнес-центров Актау

Скриншот видеоматериала
Складское помещение в бизнес-центре «Кулагер» в 25 микрорайоне города загорелось сегодня, 16 июня.
На месте работают пожарные. По предварительным данным, горит 200 квадратных метров территории.
Из здания эвакуировали десять человек. Пострадавших нет.
Причина возгорания станет известна позже.
На месте работают пожарные. По предварительным данным, горит 200 квадратных метров территории.
Из здания эвакуировали десять человек. Пострадавших нет.
Причина возгорания станет известна позже.