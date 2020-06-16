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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 4150

Крупный пожар произошёл в одном из бизнес-центров Актау

Загорелось складское помещение бизнес-центра в Актау. В данный момент на месте работают пожарные. Из здания эвакуировано десять человек. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Складское помещение в бизнес-центре «Кулагер» в 25 микрорайоне города загорелось сегодня, 16 июня.

На месте работают пожарные. По предварительным данным, горит 200 квадратных метров территории.

Из здания эвакуировали десять человек. Пострадавших нет.

Причина возгорания станет известна позже.














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Комментарии ( 3 )

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  • Kvazar
 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 17:55
Цитата: Mongoose
одночасье лишиться всего

Я знаю как минимум еще 3 точки Асу Авто в городе. В том числе на светофоре 22 мкр (Меловая), которое мешает движению в сторону базы ОРСа
 
-1
  • Freeman81
 Не поддерживаю Поддерживаю
Алдияр (Посетители) Сегодня, 17:36
Коммерсанты, думая, что коррупция в сфере безопасности (в т.ч. пожарной) только экономит деньги, нередко сами попадают в ситуации, когда приходится расплачиваться.

Возможно это тот случай.
 
-1
  • Алдияр
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Вован
  • Bass66
 Mongoose (Посетители) Сегодня, 17:34
жесть, врагу не пожелаешь, жалко их, в одночасье лишиться всего
 
 

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