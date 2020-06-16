Крупный пожар произошёл в одном из бизнес-центров Актау

Складское помещение в бизнес-центре «Кулагер» в 25 микрорайоне города загорелось сегодня, 16 июня.На месте работают пожарные. По предварительным данным, горит 200 квадратных метров территории.Из здания эвакуировали десять человек. Пострадавших нет.Причина возгорания станет известна позже.