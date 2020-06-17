Пожар в бизнес-центре в Актау: Причины возгорания неизвестны

Пожар произошёл вчера, 16 июня.По данным ДЧС региона, произошло возгорание легковоспламеняющихся жидкостей в складском помещении бизнес-центра «Кулагер» в 25 микрорайоне.Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Общая площадь здания - 2218 квадратных метров.Ликвидировать пламя удалось в 20:18.Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания неизвестны.