Пожар в бизнес-центре в Актау: Причины возгорания неизвестны

Скриншот видеоматериала
Пожар произошёл вчера, 16 июня.
По данным ДЧС региона, произошло возгорание легковоспламеняющихся жидкостей в складском помещении бизнес-центра «Кулагер» в 25 микрорайоне.
Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Общая площадь здания - 2218 квадратных метров.
Ликвидировать пламя удалось в 20:18.
Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания неизвестны.
По данным ДЧС региона, произошло возгорание легковоспламеняющихся жидкостей в складском помещении бизнес-центра «Кулагер» в 25 микрорайоне.
Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Общая площадь здания - 2218 квадратных метров.
Ликвидировать пламя удалось в 20:18.
Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания неизвестны.
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