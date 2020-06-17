При бездействии акимата: Компанию по вывозу мусора в Актау вынуждали нарушать закон

Статья 174 ПК РК. Злоупотребление доминирующим или монопольным положением

Запрещаются действия (бездействие) субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, которые привели или приводят к ограничению доступа на соответствующий товарный рынок, недопущению, ограничению и устранению конкуренции и (или) ущемляют законные права субъекта рынка или неопределенного круга потребителей, в том числе такие действия, как:

1) установление, поддержание монопольно высоких (низких) или монопсонически низких цен;

2) применение разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям с субъектами рынка или потребителями без объективно оправданных на то причин, за исключением случаев, когда применение разных цен обусловлено разными затратами на производство, реализацию и доставку товара, недискриминационным применением системы скидок, учитывающей объемы продаж, условия оплаты, сроки действия договора;

3) установление ограничений на перепродажу купленных у него товаров по территориальному признаку, кругу покупателей, условиям покупки, а также количеству, цене;

4) обусловливание либо навязывание заключения соглашения путем принятия субъектом рынка или потребителем дополнительных обязательств, которые по своему содержанию или согласно обычаям делового оборота не касаются предмета этих соглашений;

5) необоснованный отказ от заключения договора или от реализации товара с отдельными покупателями при наличии на момент обращения возможности производства или реализации соответствующего товара либо уклонение, выразившееся в непредставлении ответа на предложение о заключении такого договора в срок, превышающий тридцать календарных дней.

При этом отказ либо уклонение считается обоснованным в случае, если в момент обращения покупателя отсутствует требуемый объем производимого или реализуемого товара, в том числе в связи с заключением договоров о продаже соответствующего товара;

6) обусловливание поставки товаров принятием ограничений при покупке товаров, произведенных либо реализуемых конкурентами;

7) необоснованное сокращение объемов производства и (или) поставки или прекращение производства и (или) поставки товаров, на которые имеются спрос или заказы потребителей, субъектов рынка при наличии возможности производства или поставки;

8) изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара;

9) навязывание контрагенту экономически или технологически необоснованных условий договора, не относящихся к предмету договора;

10) создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим субъектам рынка;

11) экономически, технологически или иным образом необоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, создание дискриминационных условий.

Антимонопольный орган Мангистау провёл расследование на рынке услуг по сбору, вывозу и захоронению твёрдых бытовых отходов, а именно, в отношении ТОО «Caspiy Operating» и ГКП «Коктем».Расследование проводили по признакам нарушения законодательства страны в области защиты конкуренции, предусмотренными статьёй 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.В результате расследования на ТОО «Caspiy Operating» был наложен штраф в размере 976 797 тенге. В отношении ГКП «Коктем» было внесено предписание по устранению правонарушений.- Расследование показало, что ТОО «Caspiy Operating» было вынуждено нарушать закон в связи с давлением со стороны ГКП «Коктем». Монополист возложил на него свои обязательства по захоронению ТБО. Товарищество уже оплатило штраф. Акиматам Мангистауской области и Мунайлинского района внесли предписания по бездействию при принятии мер по повышению конкуренции на рынке, а также о передаче полигона по захоронению ТБО в конкурентную среду, - пояснили в антимонопольном органе области.