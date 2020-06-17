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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:44

Просмотров: 495

При бездействии акимата: Компанию по вывозу мусора в Актау вынуждали нарушать закон

На товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Caspiy Operating» наложили штраф в размере 976 797 тенге. По информации департамента комитета по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области, компания нарушала закон, так как была вынуждена выполнять условия монополиста в этой сфере - государственного казённого предприятия (ГКП) «Коктем».

Иллюстративное фото
Антимонопольный орган Мангистау провёл расследование на рынке услуг по сбору, вывозу и захоронению твёрдых бытовых отходов, а именно, в отношении ТОО «Caspiy Operating» и ГКП «Коктем».

Расследование проводили по признакам нарушения законодательства страны в области защиты конкуренции, предусмотренными статьёй 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

В результате расследования на ТОО «Caspiy Operating» был наложен штраф в размере 976 797 тенге. В отношении ГКП «Коктем» было внесено предписание по устранению правонарушений.

- Расследование показало, что ТОО «Caspiy Operating» было вынуждено нарушать закон в связи с давлением со стороны ГКП «Коктем». Монополист возложил на него свои обязательства по захоронению ТБО. Товарищество уже оплатило штраф. Акиматам Мангистауской области и Мунайлинского района внесли предписания по бездействию при принятии мер по повышению конкуренции на рынке, а также о передаче полигона по захоронению ТБО в конкурентную среду, - пояснили в антимонопольном органе области.

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Комментарии ( 1 )

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  • Ingul
 Космос (Посетители) Сегодня, 11:01
Смотришь вокруг себя или читаешь местные СМИ, вокруг множество проблем для горожан и бизнеса, в которых фигурирует слово акимат. Невольно возникает вывод, что у нас одна первичная проблема это и есть акимат... (((
Кто может решить эту первичную проблему?
 
 

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