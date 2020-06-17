При бездействии акимата: Компанию по вывозу мусора в Актау вынуждали нарушать закон

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Антимонопольный орган Мангистау провёл расследование на рынке услуг по сбору, вывозу и захоронению твёрдых бытовых отходов, а именно, в отношении ТОО «Caspiy Operating» и ГКП «Коктем».
Расследование проводили по признакам нарушения законодательства страны в области защиты конкуренции, предусмотренными статьёй 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.
В результате расследования на ТОО «Caspiy Operating» был наложен штраф в размере 976 797 тенге. В отношении ГКП «Коктем» было внесено предписание по устранению правонарушений.
- Расследование показало, что ТОО «Caspiy Operating» было вынуждено нарушать закон в связи с давлением со стороны ГКП «Коктем». Монополист возложил на него свои обязательства по захоронению ТБО. Товарищество уже оплатило штраф. Акиматам Мангистауской области и Мунайлинского района внесли предписания по бездействию при принятии мер по повышению конкуренции на рынке, а также о передаче полигона по захоронению ТБО в конкурентную среду, - пояснили в антимонопольном органе области.
Для справки:
Расследование проводили по признакам нарушения законодательства страны в области защиты конкуренции, предусмотренными статьёй 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.
В результате расследования на ТОО «Caspiy Operating» был наложен штраф в размере 976 797 тенге. В отношении ГКП «Коктем» было внесено предписание по устранению правонарушений.
- Расследование показало, что ТОО «Caspiy Operating» было вынуждено нарушать закон в связи с давлением со стороны ГКП «Коктем». Монополист возложил на него свои обязательства по захоронению ТБО. Товарищество уже оплатило штраф. Акиматам Мангистауской области и Мунайлинского района внесли предписания по бездействию при принятии мер по повышению конкуренции на рынке, а также о передаче полигона по захоронению ТБО в конкурентную среду, - пояснили в антимонопольном органе области.
Для справки: