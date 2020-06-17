В Актау пьяный водитель не справился с управлением

Инцидент произошёл сегодня утром, 17 июня.На Т-образном перекрёстке между 9, 9А и 14 микрорайонами 41-летний водитель автомобиля Toyota Camry не справился с рулевым управлением и заехал на бордюр.Водитель находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.По факту произошедшего составлен протокол по статье 608 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».Автомобиль нарушителя водворён на штрафную стоянку. Материалы дела передадут в суд для принятия процессуального решения.