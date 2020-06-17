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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:04

Просмотров: 2833

В Актау пьяный водитель не справился с управлением

Автомобиль нарушителя водворили на штрафную стоянку. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев
Инцидент произошёл сегодня утром, 17 июня.

На Т-образном перекрёстке между 9, 9А и 14 микрорайонами 41-летний водитель автомобиля Toyota Camry не справился с рулевым управлением и заехал на бордюр.

В Актау пьяный водитель не справился с управлением


Водитель находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего составлен протокол по статье 608 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Автомобиль нарушителя водворён на штрафную стоянку. Материалы дела передадут в суд для принятия процессуального решения.



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Комментарии ( 12 )

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Good Citizen (Посетители) Сегодня, 15:22
за пьяную езду отбирать права - все равно что бороться с ветряными мельницами. в стране с тотальной коррупцией, для нарушителя это будет неделя небольшого вертяка максимум, ну и приличная сумма конечно. за пьяную езду - только уголовная ответственность и срок!
 
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xerox (Посетители) Сегодня, 15:02
Тачку жалко, прокладку-нет.
 
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NeirosMD (Посетители) Сегодня, 14:15
Цитата: MAXISS
да он другие права купит((

Тоже верно. Но сможет ли их применить после КОЛа? lol
Цитата: kann
Закон будет меняться тогда,когда пьяный водитель собьет какого нибудь депутата.Но это не произойдет потому что депутаты пешком не ходят.

Тогда пусть въедет в его авто, со смертельным исходом со стороны депутата...
 
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MAXISS (Посетители) Сегодня, 13:59
NeirosMD,
да он другие права купит((
 
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  • malovdmitriy
  • MAXISS
  • dvd.mo
 kann (Посетители) Сегодня, 13:51
Пока жесткого закона не будет это ни когда не кончится.Что такое лишать вод прав,это разве наказания.За пьяную езду срок от пяти лет и выше.Закон будет меняться тогда,когда пьяный водитель собьет какого нибудь депутата.Но это не произойдет потому что депутаты пешком не ходят.
 
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  • sakura.68
  • malovdmitriy
  • MAXISS
  • mer
 NeirosMD (Посетители) Сегодня, 13:18
Права сжечь, машину забрать, водилу на кол прилюдно.
 
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  • sakura.68
 leo529 (Посетители) Сегодня, 12:53
Это действительно было не в 10 утра, а раньше, хотя какая разница
 
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  • sakura.68
  • татарка
 kot_85 (Посетители) Сегодня, 12:48
Вот от куда такая информация про время?? Я в 8:30 проезжал он уже висел на бордюре.
 
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  • sakura.68
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 12:46
Всю ночь бухал. Проверьте ещё по чему нибудь, наверняка надезелил ночью.
 
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  • sakura.68
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 12:34
Надо же в рабочие будние и с утра так напиться, эти люди никак не осознают опасность такой езды
 
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