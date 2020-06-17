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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:04

Просмотров: 388

В арт-галерее в 11 микрорайоне Актау сгорели картины и бытовая техника с мебелью

Из-за пожара в картинной галерее, расположенной в пристройке дома №7 в 11 микрорайоне эвакуировали 25 жителей верхних этажей дома. Подробности происшествия рассказал Мурат Муханов, заместитель руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Пожар в картинной галерее произошёл вчера, 16 июня.

Вызов на пульт дежурного «101» поступил в 20:29. В арт-галерее, расположенной в пристройке дома №7 в 11 микрорайоне, загорелись картины, мебель и бытовая техника.

Общая площадь магазина составляет 500 квадратных метров, пламя охватило 90 квадратных метров территории.

Из-за пожара были эвакуированы 25 жителей верхних этажей дома. Среди эвакуированных - пять детей.

Пожар удалось ликвидировать в 21:49. Для тушения пожара было задействовано восемь единиц техники и 21 человек личного состава.

- В происшествии никто не пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - отметил Мурат Муханов.

Напомним, ранее сообщалось, что картинная галерея, расположенная в пристройке 7 дома в 11 микрорайоне, загорелась в Актау. Огонь, как рассказали очевидцы, за считанные минуты перекинулся с крыши на верхний этаж, а затем быстро охватил всю галерею.



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Комментарии ( 1 )

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Valderrama (Посетители) Сегодня, 13:26
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