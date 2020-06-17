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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:13

Просмотров: 868

Ещё четверо жителей Мангистау заразились коронавирусом

Трое из заражённых - жители Актау. Также заразилась жительница Тупкараганского района области. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта inform.kz
Четыре новых случая заражения CoViD-19 выявили в Мангистауской области сегодня, 17 мая.

Коронавирус подтвердился у троих жителей Актау - у мужчин 1991 и 1984 годов рождения и у женщины 1966 года рождения.

Заразилась жительница Тупкараганского района 1986 года рождения. Один из заражённых ранее контактировал с больными. У остальных выявили коронавирус после обращения за медицинской помощью.

- Проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с заболевшими. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - пояснили в Центре общественных коммуникаций региона.

По состоянию на 17 июня по области выявлен 401 человек с инфекцией CoViD-19:
- в Актау – 111;
- в Жанаозене – 36;
- в Мангистауском районе – 15;
- в Мунайлинском районе – 27;
- в Каракиянском районе – 47;
- в Бейнеуском районе – 155;
- в Тупкараганском районе - 10;
- выздоровели – 268;
- летальный случай – 2.



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Комментарии ( 3 )

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Алдияр (Посетители) Сегодня, 19:07
Цитата: None None
Я отрицаю.


Ну значит Вам же и должны сказать спасибо, Ваши же единомышленники, когда будут сидеть дома, без права выезжать на море, а то и за заваренной дверью. kiss
 
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None None (Посетители) Сегодня, 19:05
Можно опубликовать протокол, назначенные лекарственные средства, их эффективность?

Цитата: Алдияр
Благодарить нужно в первую очередь тех несознательных, кто отрицает наличие вируса


Я отрицаю.
 
-1
  • None None
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Алдияр (Посетители) Сегодня, 18:40
Уже на мэйлру вышла новость о том, что правительство будет принимать решение о том, что делать и как быть.

Скорее всего усилят меры, как думаю я, что эти меры будут даже жестче прежних!

Благодарить нужно в первую очередь тех несознательных, кто отрицает наличие вируса и тех, кто "гуляю где хочу, что хочу то ворочу". Спасибо им... Доумничались.
 
 

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