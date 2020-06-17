Ещё четверо жителей Мангистау заразились коронавирусом

Иллюстративное фото с сайта inform.kz
Четыре новых случая заражения CoViD-19 выявили в Мангистауской области сегодня, 17 мая.
Коронавирус подтвердился у троих жителей Актау - у мужчин 1991 и 1984 годов рождения и у женщины 1966 года рождения.
Заразилась жительница Тупкараганского района 1986 года рождения. Один из заражённых ранее контактировал с больными. У остальных выявили коронавирус после обращения за медицинской помощью.
- Проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с заболевшими. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - пояснили в Центре общественных коммуникаций региона.
По состоянию на 17 июня по области выявлен 401 человек с инфекцией CoViD-19:
- в Актау – 111;
- в Жанаозене – 36;
- в Мангистауском районе – 15;
- в Мунайлинском районе – 27;
- в Каракиянском районе – 47;
- в Бейнеуском районе – 155;
- в Тупкараганском районе - 10;
- выздоровели – 268;
- летальный случай – 2.
Коронавирус подтвердился у троих жителей Актау - у мужчин 1991 и 1984 годов рождения и у женщины 1966 года рождения.
Заразилась жительница Тупкараганского района 1986 года рождения. Один из заражённых ранее контактировал с больными. У остальных выявили коронавирус после обращения за медицинской помощью.
- Проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с заболевшими. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - пояснили в Центре общественных коммуникаций региона.
По состоянию на 17 июня по области выявлен 401 человек с инфекцией CoViD-19:
- в Актау – 111;
- в Жанаозене – 36;
- в Мангистауском районе – 15;
- в Мунайлинском районе – 27;
- в Каракиянском районе – 47;
- в Бейнеуском районе – 155;
- в Тупкараганском районе - 10;
- выздоровели – 268;
- летальный случай – 2.