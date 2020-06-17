Ещё четверо жителей Мангистау заразились коронавирусом

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Четыре новых случая заражения CoViD-19 выявили в Мангистауской области сегодня, 17 мая.



Коронавирус подтвердился у троих жителей Актау - у мужчин 1991 и 1984 годов рождения и у женщины 1966 года рождения.



Заразилась жительница Тупкараганского района 1986 года рождения. Один из заражённых ранее контактировал с больными. У остальных выявили коронавирус после обращения за медицинской помощью.



- Проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с заболевшими. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - пояснили в Центре общественных коммуникаций региона.



По состоянию на 17 июня по области выявлен 401 человек с инфекцией CoViD-19:

- в Актау – 111;

- в Жанаозене – 36;

- в Мангистауском районе – 15;

- в Мунайлинском районе – 27;

- в Каракиянском районе – 47;

- в Бейнеуском районе – 155;

- в Тупкараганском районе - 10;

- выздоровели – 268;

- летальный случай – 2.