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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:58

Просмотров: 2411

Спасатели Актау обнаружили в море тело неизвестной женщины

Тело женщины нашли в море в районе поселка Приморский. Об этом сообщили департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото из архива
Инцидент произошел 18 июня. Примерно в 19:15 в 300-400 метрах от берега в районе Приморского обнаружено тело неизвестной женщины.

- При ведении обхода территории спасатели оперативно-спасательного отряда (ОСО) обнаружили тело неизвестной женщины, которая всплыла на поверхность воды. Тело извлечено спасателями, погружено на лодку и доставлено на станцию ОСО. Труп женщины передан сотрудникам полиции. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются, - рассказали в ДЧС региона.



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Комментарии ( 1 )

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  • tom2005
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 10:42
Пишите хотябы примерно есть ли колоторезанные раны или ещё что. Чтоб знать утопленник или криминал
 
 

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