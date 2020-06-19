Спасатели Актау обнаружили в море тело неизвестной женщины

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Инцидент произошел 18 июня. Примерно в 19:15 в 300-400 метрах от берега в районе Приморского обнаружено тело неизвестной женщины.



- При ведении обхода территории спасатели оперативно-спасательного отряда (ОСО) обнаружили тело неизвестной женщины, которая всплыла на поверхность воды. Тело извлечено спасателями, погружено на лодку и доставлено на станцию ОСО. Труп женщины передан сотрудникам полиции. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются, - рассказали в ДЧС региона.