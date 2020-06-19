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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:22

Просмотров: 1396

Наркотики на два миллиона тенге изъяли полицейские у жителя Актау

Марихуану общим весом пять килограммов обнаружили у жителя Актау в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Кадр видео
Сотрудниками полиции 15 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Актау.

- У задержанного мужчины по месту проживания обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана общим весом пять килограммов. Это приблизительно 1000 доз, общей стоимостью более двух миллионов тенге, - сообщили в полиции региона.

В отношении задержанного, как сообщили в ведомстве, ведется досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного Кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).

- Подозреваемый в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального Кодекса РК водворен в изолятор временного содержания. По уголовному делу проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы, – сообщили в пресс службе ведомства.




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Комментарии ( 2 )

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  • tolk
 shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 10:59
"... общим весом пять килограммов. Это приблизительно 1000 доз, общей стоимостью более двух миллионов тенге...
И ценник вывесили сразу, на всякий случай
 
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aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 10:39
Пять килограмм без цели сбыта ? Не смешите !!! Опять крыша есть
 
 

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