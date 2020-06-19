Наркотики на два миллиона тенге изъяли полицейские у жителя Актау

Сотрудниками полиции 15 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Актау.- У задержанного мужчины по месту проживания обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана общим весом пять килограммов. Это приблизительно 1000 доз, общей стоимостью более двух миллионов тенге, - сообщили в полиции региона.В отношении задержанного, как сообщили в ведомстве, ведется досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного Кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).- Подозреваемый в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального Кодекса РК водворен в изолятор временного содержания. По уголовному делу проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы, – сообщили в пресс службе ведомства.