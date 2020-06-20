Пожар в Жанаозене: Из торгово-развлекательного центра эвакуировали 85 человек







Вызов на пульт дежурного «101» поступил 19 июня в 19:05.На улице перед торгово-развлекательным центром «Зиба», расположенным в 3 микрорайоне Жанаозена, загорелись собранные поддоны, после чего огонь перешел на трансформатор и на кровлю здания.Пожарные эвакуировали 85 человек, 15 из которых - дети.Пламя удалось ликвидировать в 22:22.Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал.Причина возгорания устанавливается.