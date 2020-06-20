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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:27

Просмотров: 1320

Пожар в Жанаозене: Из торгово-развлекательного центра эвакуировали 85 человек

Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Вызов на пульт дежурного «101» поступил 19 июня в 19:05.

На улице перед торгово-развлекательным центром «Зиба», расположенным в 3 микрорайоне Жанаозена, загорелись собранные поддоны, после чего огонь перешел на трансформатор и на кровлю здания.

Пожарные эвакуировали 85 человек, 15 из которых - дети.

Пожар в Жанаозене: Из торгово-развлекательного центра эвакуировали 85 человек


Пламя удалось ликвидировать в 22:22.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал.

Причина возгорания устанавливается.

Пожар в Жанаозене: Из торгово-развлекательного центра эвакуировали 85 человек



Напомним, ранее сообщалось, что пожар произошёл в одном из торговых центров Жанаозена.






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Комментарии ( 1 )

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  • Коммунист.
 Рома (Посетители) Сегодня, 11:47
Вызов поступил в 19:05 ч., а ликвидировать удалось только в 22:22 ч. За это время с магазина можно унести столько добра, что мало не покажется. А затем все списать на пожар. Иначе по другому никак не объяснить такое продолжительное время тушения.
Не удивлюсь, если обнаружиться что погорелое здание не отвечает всем нормам противопожарной безопасности
 
 

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