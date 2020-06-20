Подозреваемых в сутенёрстве задержали в Жанаозене

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

Сотрудники полиции Жанаозена задержали двух человек, подозреваемых в сводничестве и сутенерстве.



Задержанные за отдельную плату предоставляли девушек для оказания интимных услуг.



По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса РК.



- Остальные правонарушения, выявленные в ходе ОПМ «STOP-трафик», на данной стадии не подлежат разглашению в СМИ, поскольку могут вызвать общественный резонанс, - добавили в пресс-службе полиции.