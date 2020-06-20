ДТП произошло у базы отдыха в пригороде Актау

Вызов на пульт дежурного «102» поступил 19 июня в 20:55.Установлено, что водитель автомашины Nissan Teana при совершении маневра не уступил дорогу автомобилю «Лада 21114».- По данному факту составлен административный протокол на водителя Nissan Teana по статье 610 КоАП РК. Машина водворена на штрафную стоянку. Пострадавшие доставлены в Мангистаускую областную больницу, - сообщили в ведомстве.