Ищи, кому выгодно! Дорожные знаки после аварии поменяли и затем сняли в Актау

- Дорожные знаки, которые были установлены на перекрёстке во время ДТП, меняли местами, а потом вообще сняли. Сейчас наглядно видно, что остались лишь столбы, на которых раньше висели знаки. Меня обвинили в совершении уголовного проступка. Мой адвокат подала ходатайство в управление полиции Актау о назначении повторной автотехнической экспертизы, но дело так и не сдвинулось с места, - заявил Мухтар Дербишев.

Дорожный знак «Уступи дорогу», который присутствовал на месте ДТП

Позже появился дорожный знак «Главная дорога»

В настоящее время дорожные знаки отсутствуют

- В отношении него начато досудебное расследование по факту (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека). Материалы дела будут направлены в суд до конца июня 2020 года, - отметили в ведомстве.