Ищи, кому выгодно! Дорожные знаки после аварии поменяли и затем сняли в Актау

Фото из архива Lada.kz
Мухтар Дербишев служит в одной из лётных частей Министерства обороны. По его словам, 7 января он на своём автомобиле Kia Sportage с пассажиром проезжал перекрёсток в 30 микрорайоне. В это время с другой улицы выехал водитель Toyota Land Cruiser 200, который, по словам Дербишева, не обратил внимание на знак «Уступи дорогу». Столкновения избежать не удалось. В результате ДТП машина Toyota Land Cruiser 200 перевернулась.
На сайте Lada.kz сообщалось, что в аварии пострадали пять человек, в том числе один ребёнок. Все они были пассажирами внедорожника.
На водителя Toyota Land Cruiser составили административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Оба автомобиля были водворены на штрафную стоянку.
Спустя некоторое время Мухтара Дербишева несколько раз допрашивали в управлении полиции Актау. Ему сообщили, что в его показаниях имеются противоречия. Расследование затянулось. Дорожный инспектор полиции, по словам Мухтара Дербишева, не направлял материалы дела в административный суд. Военнослужащий нанял адвоката.
Позже, 17 апреля, адвокат, как отметил военнослужащий, обратилась с жалобой в прокуратуру Актау.
В конце апреля им сообщили, что жалоба находится на стадии рассмотрения, а 28 мая адвокат повторно направила обращение в прокуратуру.
Из прокуратуры 2 июня в отношении управления полиции поступило указание назначить повторную автотехническую экспертизу. Но, как подчеркнул Мухтар Дербишев, указание прокуратуры так и не исполнено.
Военнослужащий утверждает, что за рулём Toyota Land Cruiser находился один из начальников производственного управления нефтяной компании.
В департаменте полиции сообщили, что по результатам автотехнической экспертизы в данном ДТП виноват водитель Kia Sportage.
На сайте Lada.kz сообщалось, что в аварии пострадали пять человек, в том числе один ребёнок. Все они были пассажирами внедорожника.
На водителя Toyota Land Cruiser составили административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Оба автомобиля были водворены на штрафную стоянку.
Спустя некоторое время Мухтара Дербишева несколько раз допрашивали в управлении полиции Актау. Ему сообщили, что в его показаниях имеются противоречия. Расследование затянулось. Дорожный инспектор полиции, по словам Мухтара Дербишева, не направлял материалы дела в административный суд. Военнослужащий нанял адвоката.
- Дорожные знаки, которые были установлены на перекрёстке во время ДТП, меняли местами, а потом вообще сняли. Сейчас наглядно видно, что остались лишь столбы, на которых раньше висели знаки. Меня обвинили в совершении уголовного проступка. Мой адвокат подала ходатайство в управление полиции Актау о назначении повторной автотехнической экспертизы, но дело так и не сдвинулось с места, - заявил Мухтар Дербишев.
Позже, 17 апреля, адвокат, как отметил военнослужащий, обратилась с жалобой в прокуратуру Актау.
В конце апреля им сообщили, что жалоба находится на стадии рассмотрения, а 28 мая адвокат повторно направила обращение в прокуратуру.
Из прокуратуры 2 июня в отношении управления полиции поступило указание назначить повторную автотехническую экспертизу. Но, как подчеркнул Мухтар Дербишев, указание прокуратуры так и не исполнено.
Военнослужащий утверждает, что за рулём Toyota Land Cruiser находился один из начальников производственного управления нефтяной компании.
Дорожный знак «Уступи дорогу», который присутствовал на месте ДТП
Позже появился дорожный знак «Главная дорога»
В настоящее время дорожные знаки отсутствуют
В департаменте полиции сообщили, что по результатам автотехнической экспертизы в данном ДТП виноват водитель Kia Sportage.
- В отношении него начато досудебное расследование по факту (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека). Материалы дела будут направлены в суд до конца июня 2020 года, - отметили в ведомстве.