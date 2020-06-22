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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:40

Просмотров: 819

Третий человек в Мангистауской области умер от COVID-19

В Мангистауской области от COVID-19 умерла женщина 1952 года рождения, жительница Жанаозена, информирует Центр общественных коммуникаций Мангистауской области (ЦОК).

Иллюстрация к материалу
Третий летальный случай от коронавируса произошёл в Жанаозене. По данным ЦОК женщина почувствовала слабость, и у нее повысилась температура тела. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

- В течение трех месяцев с начала пандемии 60 человек, инфицированных COVID-19, вылечились в городской многопрофильной больнице Жанаозена. Большинство из них являются жителями Жанаозена, но есть жители и Каракиянского района. По состоянию на 21 июня этого года девять пациентов проходят лечение от коронавируса в инфекционном госпитале городской многопрофильной больницы Жанаозена. По словам врачей, двое из них находятся в тяжёлом состоянии, а у семи пациентов состояние умеренное, - рассказали в ЦОК области.

Напомним, что за прошедшие сутки в стране выявлено 507 новых случаев Covid-19. В Мангистауской области — 15 инфицированных и 35 бессимптомных носителей Covid-19.



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