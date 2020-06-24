Еще у 13 человек подтвердился CОVID-19 в Мангистау

Иллюстративное фото из открытых источников
В Мангистауской области зарегистрировано еще 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Заразились 11 мужчин, проживающих в Актау.
Еще двое больных - жители Мунайлинского и Бейнеуского районов.
- В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с заболевшими. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - сообщили в ЦОК региона.
По состоянию на 23 июня по области выявлено 449 человек с инфекцией COVID-19.
- в Актау – 144;
- в Жанаозене – 40;
- в Мангистауском районе – 18;
- в Мунайлинском районе – 32;
- в Каракиянском районе – 47;
- в Бейнеуском районе – 157;
- в Тупкараганском районе - 11;
- выздоровели – 327;
- летальных случаев – 4.
Заразились 11 мужчин, проживающих в Актау.
Еще двое больных - жители Мунайлинского и Бейнеуского районов.
- В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с заболевшими. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - сообщили в ЦОК региона.
По состоянию на 23 июня по области выявлено 449 человек с инфекцией COVID-19.
- в Актау – 144;
- в Жанаозене – 40;
- в Мангистауском районе – 18;
- в Мунайлинском районе – 32;
- в Каракиянском районе – 47;
- в Бейнеуском районе – 157;
- в Тупкараганском районе - 11;
- выздоровели – 327;
- летальных случаев – 4.