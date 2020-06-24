Еще у 13 человек подтвердился CОVID-19 в Мангистау

Иллюстративное фото из открытых источников

В Мангистауской области зарегистрировано еще 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией.



Заразились 11 мужчин, проживающих в Актау.



Еще двое больных - жители Мунайлинского и Бейнеуского районов.



- В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с заболевшими. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - сообщили в ЦОК региона.



По состоянию на 23 июня по области выявлено 449 человек с инфекцией COVID-19.



- в Актау – 144;

- в Жанаозене – 40;

- в Мангистауском районе – 18;

- в Мунайлинском районе – 32;

- в Каракиянском районе – 47;

- в Бейнеуском районе – 157;

- в Тупкараганском районе - 11;

- выздоровели – 327;

- летальных случаев – 4.