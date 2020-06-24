«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 24 Июня
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 401.51 KZT
  • €1 = 453.79 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:38

Просмотров: 2618

Еще у 13 человек подтвердился CОVID-19 в Мангистау

Среди больных - 11 жителей Актау. Еще двое зараженных - жители Мунайлинского и Бейнеуского районов области. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций (ЦОК) Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
В Мангистауской области зарегистрировано еще 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Заразились 11 мужчин, проживающих в Актау.

Еще двое больных - жители Мунайлинского и Бейнеуского районов.

- В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с заболевшими. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - сообщили в ЦОК региона.

По состоянию на 23 июня по области выявлено 449 человек с инфекцией COVID-19.

- в Актау – 144;
- в Жанаозене – 40;
- в Мангистауском районе – 18;
- в Мунайлинском районе – 32;
- в Каракиянском районе – 47;
- в Бейнеуском районе – 157;
- в Тупкараганском районе - 11;
- выздоровели – 327;
- летальных случаев – 4.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Василий Кравчук
  • Галина63
  • 490
 bake (Посетители) Сегодня, 15:51
Одни мужики, видимо вахтавиков тестировали.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика