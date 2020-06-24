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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:15

Просмотров: 1114

Полиция расследует хищение 740 тысяч тенге за путевки в «Rixos-Актау»

Досудебное расследование проводят в отношении мужчины, который обманным путем похитил денежные средства трех лиц в размере 740 тысяч тенге за путевки на недельный отдых в «Rixos-Актау». Об этом сообщили в прокуратуре города.

Иллюстративное фото с сайта time.kz
Мужчина обещал троим гражданам путевки на семидневный отдых в новостроящемся пятизвездочном отеле на побережье Актау. Люди отправили в общей сложности 740 тысяч тенге, но билетов так и не получили.

- Обманутые лица сами перечислили деньги на банковскую карту мошенника, без заключения договоров. В связи наступлением периода летнего отдыха убедительно просим наших граждан быть внимательными и пользоваться информацией из официальных источников, - отметили в прокуратуре Актау.



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Комментарии ( 1 )

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 Empro (Посетители) Сегодня, 17:23
Без .... и жизнь плоха.
Сергей Мавроди.
Они как мамонты не вымрут.
 
 

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