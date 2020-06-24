Полиция расследует хищение 740 тысяч тенге за путевки в «Rixos-Актау»

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Мужчина обещал троим гражданам путевки на семидневный отдых в новостроящемся пятизвездочном отеле на побережье Актау. Люди отправили в общей сложности 740 тысяч тенге, но билетов так и не получили.



- Обманутые лица сами перечислили деньги на банковскую карту мошенника, без заключения договоров. В связи наступлением периода летнего отдыха убедительно просим наших граждан быть внимательными и пользоваться информацией из официальных источников, - отметили в прокуратуре Актау.