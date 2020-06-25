Попытку суицида сняли на видео в Актау

По информации полиции, на пульт дежурного поступил вызов о том, что в жилую квартиру пытаются проникнуть посторонние. На место незамедлительно прибыл экипаж «Сункар-3» и ближайшие патрули.На месте выяснилось, что это не воры пытались залезть в квартиру, а женщина грозилась выпрыгнуть с балкона.Полицейским до приезда спасателей удалось уговорить женщину не делать этого.Как отметили в ведомстве, оказывать помощь - долг каждого сотрудника. И полицейские проявили свой профессионализм, спасая жизнь.