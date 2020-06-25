Мужчина утонул в Актау

Вызов в оперативно-спасательный отряд поступил в 20:20. Сообщалось, что утонул мужчина.На место оперативно прибыли спасатели, которые нашли и извлекли тело из воды.Выяснилось, что трое друзей купались и прыгали в воду. Позже один из них пропал из вида. Тогда отдыхающие вместе с пропавшим забеспокоились и вызвали спасателей.Тело было доставлено на спасательную станцию и затем передано экспертам.По информации спасателей, погибший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что ему было 34 года.