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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:53

Просмотров: 1074

Мужчина утонул в Актау

Трагический инцидент произошёл вечером 25 июня на запрещённом для купания участке на побережье в 4А микрорайоне на "Тарасике". Подробности сообщил Бауыржан Мырзагул, заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото очевидцев
Вызов в оперативно-спасательный отряд поступил в 20:20. Сообщалось, что утонул мужчина.

На место оперативно прибыли спасатели, которые нашли и извлекли тело из воды.

Выяснилось, что трое друзей купались и прыгали в воду. Позже один из них пропал из вида. Тогда отдыхающие вместе с пропавшим забеспокоились и вызвали спасателей.

Тело было доставлено на спасательную станцию и затем передано экспертам.

По информации спасателей, погибший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что ему было 34 года.

Мужчина утонул в Актау





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Комментарии ( 2 )

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gem (Посетители) Сегодня, 22:26
Запретить купаться на Тарасике
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 22:10
ТараЗик!
Тарас Григорьевич епрст
 
 

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