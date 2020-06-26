«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 26 Июня
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 403.58 KZT
  • €1 = 452.66 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:34

Просмотров: 26

Хищение 18 миллионов тенге: Главный бухгалтер аппарата акима Каракиянского района осуждена на семь лет

В районном суде вынесли приговор бывшему главному бухгалтеру аппарата акима Каракиянского района.

Иллюстративное фото
Антикоррупционной службой по Мангистауской области ранее с направлением в суд завершено расследование в отношении главного бухгалтера ГУ «Аппарат акима Каракиянского района» Байтузеловой Р. и статиста Базарбаевой Р.

По данным антикоррупционной службы, они подозревались в хищении бюджетных средств в сумме 18 745 011 тенге путём незаконного перечисления их на карточный счёт в виде заработной платы, отпускных, премиальных выплат и командировочных расходов.

- Приговором Каракиянского районного суда Байтузелова Р. за хищение в особо крупных размерах осуждена к семи годам лишения свободы. На основании части 1 статьи 74 УК РК отбывание наказания в виде лишения свободы Байтузеловой сроком до пяти лет отсрочено до 28 июня 2031 года до достижения 14-летнего возраста её сына 2017 года рождения. Базарбаева Р. за хищение с использованием служебного положения осуждена к четырём годам ограничения свободы, - сообщили в антикоррупционной службе региона.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика