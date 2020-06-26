Хищение 18 миллионов тенге: Главный бухгалтер аппарата акима Каракиянского района осуждена на семь лет

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Антикоррупционной службой по Мангистауской области ранее с направлением в суд завершено расследование в отношении главного бухгалтера ГУ «Аппарат акима Каракиянского района» Байтузеловой Р. и статиста Базарбаевой Р.



По данным антикоррупционной службы, они подозревались в хищении бюджетных средств в сумме 18 745 011 тенге путём незаконного перечисления их на карточный счёт в виде заработной платы, отпускных, премиальных выплат и командировочных расходов.



- Приговором Каракиянского районного суда Байтузелова Р. за хищение в особо крупных размерах осуждена к семи годам лишения свободы. На основании части 1 статьи 74 УК РК отбывание наказания в виде лишения свободы Байтузеловой сроком до пяти лет отсрочено до 28 июня 2031 года до достижения 14-летнего возраста её сына 2017 года рождения. Базарбаева Р. за хищение с использованием служебного положения осуждена к четырём годам ограничения свободы, - сообщили в антикоррупционной службе региона.