В Мангистау при перекачке сжиженного газа в автоцистерну погибли двое мужчин

Происшествие произошло сегодня, 26 июня, в 20:40 часов в Мунайлинском районе Мангистауской области, близ села Баянды, на базе ИП «Матайбаев».- При перекачке сжиженного газа из стационарной емкости объемом 40 кубометров в автоцистерну произошла утечка и хлопок газовоздушной смеси, без последующего горения. В результате происшествия от полученных травм на месте погибли мужчины 1974 и 1987 годов рождения, граждане Узбекистана, - сообщили в ДЧС области.В департаменте полиции рассказали, что обстоятельства происшествия устанавливаются.- Досудебное расследование ведут сотрудники отдела полиции Мунайлинского района, - отметили в ведомстве.