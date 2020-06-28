В Актау мужчина избил знакомого в медицинском центре

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По материалам дела, местный житель в клинике избил своего знакомого и причинил лёгкий вред здоровью.



Постановлением суда нарушителя признали виновным по части 1 статьи 73-1 КоАП РК (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности).



Ему назначили штраф в размере 15 месячных расчетных показателей, что составляет 41 670 тенге.