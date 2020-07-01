Три человека пострадали при столкновении автомобилей в Мангистау

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 1 июля.Примерно в 07:40 на пульт дежурного «102» поступило сообщение о том, что в районе битумного завода столкнулись два легковых автомобиля марок Renault Logan и Mazda.Водитель автомобиля Renault Logan выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения пострадали три человека. Их доставили в Мангистаускую областную больницу.- По факту дорожно-транспортного происшествия в отношении водителя Renault Logan был составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - отметили в пресс-службе ведомства.