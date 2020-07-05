«Легковушка» на ходу загорелась в Актау

По информации спасателей, во время движения у автомобиля Audi 100 загорелся моторный отсек. Водитель сразу же покинул машину. Позже огонь перекинулся в салон.Вызов на пульт дежурного поступил в 17:51. В 18:01 пожар был ликвидирован.Жертв и пострадавших нет.В тушении были задействованы шестеро пожарных и одна единица спецтехники.