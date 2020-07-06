«Скорая» столкнулась с внедорожником в Актау - виноват водитель спецтранспорта

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 6 июля, в 12:40.
На перекрестке между 30, 31а микрорайонами, Шыгыс-1 и Шыгыс-2 столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и внедорожник Toyota Land Cruiser.
- В происшествии никто не пострадал. В отношении водителя спецтранспорта был составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, – влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, – влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, – влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.
На перекрестке между 30, 31а микрорайонами, Шыгыс-1 и Шыгыс-2 столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и внедорожник Toyota Land Cruiser.
- В происшествии никто не пострадал. В отношении водителя спецтранспорта был составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, – влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, – влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, – влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.