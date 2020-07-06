«Скорая» столкнулась с внедорожником в Актау - виноват водитель спецтранспорта

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 6 июля, в 12:40.На перекрестке между 30, 31а микрорайонами, Шыгыс-1 и Шыгыс-2 столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и внедорожник Toyota Land Cruiser.- В происшествии никто не пострадал. В отношении водителя спецтранспорта был составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - пояснили в пресс-службе ведомства.1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, – влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, – влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, – влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.