Семья пострадала в аварии: «Легковушка» врезалась в бетономешалку и загорелась в Актау

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 07:39.В результате ДТП, участниками которой стали Daewoo Nexia и бетономешалка, загорелась «легковушка».По сообщению спасателей, пострадали двое взрослых и двое детей. Все они члены одной семьи.Ликвидировать возгорание удалось при помощи пены. Машина сгорела полностью.