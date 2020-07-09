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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:29

Просмотров: 1514

Семья пострадала в аварии: «Легковушка» врезалась в бетономешалку и загорелась в Актау

Дорожный инцидент произошёл ранним утром 9 июля, на автодороге между 17 и 18 микрорайонами. Подробности предоставили в ДЧС Мангистауской области.

Кадр видео
Информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 07:39.

В результате ДТП, участниками которой стали Daewoo Nexia и бетономешалка, загорелась «легковушка».

По сообщению спасателей, пострадали двое взрослых и двое детей. Все они члены одной семьи.

Ликвидировать возгорание удалось при помощи пены. Машина сгорела полностью.





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Комментарии ( 3 )

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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 12:43
Бедная семья. Сами пострадали и машина в добавок сгорела. С людьми что в итоге?
 
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 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 11:44
Люди надеюсь живы?
 
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 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 11:34
Жаль.. ездиют на старых авто даже подушки безопасности нету... убралибы растаможку

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
 

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