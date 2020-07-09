Семья пострадала в аварии: «Легковушка» врезалась в бетономешалку и загорелась в Актау

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Информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 07:39.
В результате ДТП, участниками которой стали Daewoo Nexia и бетономешалка, загорелась «легковушка».
По сообщению спасателей, пострадали двое взрослых и двое детей. Все они члены одной семьи.
Ликвидировать возгорание удалось при помощи пены. Машина сгорела полностью.
В результате ДТП, участниками которой стали Daewoo Nexia и бетономешалка, загорелась «легковушка».
По сообщению спасателей, пострадали двое взрослых и двое детей. Все они члены одной семьи.
Ликвидировать возгорание удалось при помощи пены. Машина сгорела полностью.